Berlin (ots) - Haben Sie das Gefühl, die Parteien und die Regierung belügen das Volk? Haben Sie die Nase voll von den »Prominenten aus Politik und Wirtschaft«? Meinen Sie, es müsse mal wer auf den Tisch hauen? Forscher haben festgestellt, dass Sie dann vermutlich ein »neuer Rechter« sind - in einer seriösen Studie, die erforscht, wie verankert rechte Einstellungen sind. Offenbar ist es wirklich so, dass diejenigen, die heute noch mit Leidenschaft vom »Widerstand« gegen das »Establishment« sprechen, zugleich oft an eine islamische Unterwanderung und eine linke Meinungsdiktatur glauben. Auf 28 Prozent schätzt die Studie solche Einstellungen.



Das ist viel. Und wirklich bedenklich ist, dass die Rechte den »Widerstand« gekapert hat. Nach 20 Jahren, in denen die Eliten gepredigt haben, es sei ganz unmöglich, dass alle ein Auskommen haben, verschiebt sich der Unmut auf kulturelle Fragen. Das ist tragikomisch, denn diejenigen, die so gegen die Mächtigen poltern, tun diesen in Wirklichkeit einen Gefallen: Minderheiten zu drangsalieren, kostet sie keinen Cent. Solche Wut ist ein Schreien von Lämmern.



Man kennt diese Konstellation inzwischen aus vielen Ländern; nun scheint sie auch der Bundesrepublik zu drohen. Was dagegen langfristig hilft, ist nicht das »Zusammenrücken der Demokraten«, sondern eine kräftige Offensive für linke Verteilungspolitik - sagte jüngst einer, der es wissen muss: Jörg Haiders geläuterter Ex-Spezi Steffen Petzner. Vielleicht könnte man mit der Rente anfangen.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722