Aufgrund eines Streits auf einem Parkplatz in China verliert ein Daimler-Manager seinen Posten. Er soll Einheimische beleidigt und Pfefferspray eingesetzt haben. Daimler hat sich für das Verhalten entschuldigt.

Der Autokonzern Daimler hat einen deutschen Top-Manager in Peking seiner Aufgaben entbunden, weil er Chinesen beleidigt haben soll. Ein solches Verhalten spiegle in keiner Weise die Werte von Daimler wieder, teilte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung mit. Der leitende Angestellte der Lastwagen-Sparte in China soll während ...

