Shanghai (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Baumaschinenhersteller, XCMG, nimmt an der 8. bauma China 2016 vom 22. bis 25. November im Shanghai New International Expo Centre unter dem Motto "Innovationskraft und intelligente Herstellung für Sie" mit einer Megamarkteinführung seiner neuen Produkte, aktuellen innovativen Technologien und besten Komplettlösungen teil.



XCMG stellt auf dieser internationalen Handelsmesse, die alle zwei Jahre stattfindet, 70 Baumaschinenprodukte, 45 Kernkomponenten und nicht-materielle Präsentationen aus - sein bis heute größtes und umfassendstes Produktspektrum.



Die Highlights der Ausstellung von XCMG auf der bauma China 2016 umfassen den ersten achtachsigen 1.200 Tonnen All-Terrain-Kran der Branche, intelligente Kräne, Muldenkipper mit Elektroantrieb für den Bergbau, leistungsstarke Planiergeräte für den Bergbau sowie Bergbaugiganten wie einen Bagger mit extrem hoher Tonnage.



XCMG lanciert auch seine erste selbst entwickelte und getestete Doppelfräse sowie eine neue Generation der S9 Betongeräteplattform, die von Schwing entwickelt wurde. Schwing ist der führende deutsche Betonmaschinenhersteller, der 2012 von XCMG übernommen wurde. Des Weiteren wird der Teleskop-Ladekran mit höchster Tonnage in China, der SQS625, sowie die größte Drehbohranlage mit Raupenfahrwerk der Welt, die XR550D, vorgestellt.



Im Kernkomponentenbereich wird eine Reihe der von XCMG selbst entwickelten Produkte präsentiert, darunter der Baggerauslegerzylinder mit extrem hoher Tonnage und die MYF-Schaltschrankserie, beide mit weltführender Qualität und Leistungsfähigkeit.



XCMG eröffnet auch einen speziellen Informationstechnologiebereich mit einer Reihe von Info-Terminals: Meilensteine für einen neuen Entwicklungsweg im Bereich industrielle Big Data.



Wang Min, Vorsitzender und Präsident von XCMG, bemerkte, dass die Firma durch Konzentration auf "führende Technologie und Nachhaltigkeit" das beste "Heer" an innovativen Produkten für sein Debüt auf der bauma China 2016 mitbringt. Bei der Eröffnungsfeier wird auch offiziell der Startschuss für die "XCMG-Cloud" gegeben, die erste industrielle Cloud-Plattform in China, die XCMG in Zusammenarbeit mit Alibaba entwickelt hat.



"Als Branchenführer mit Schwerpunkt auf Innovation produziert XCMG nicht nur Produkte und Komponenten für Maschinenparks bester Qualität, sondern baut auch ein neues "Ökosystem" auf, von dem alle Parteien in der Branche profitieren können", sagte Wang.



Informationen zu XCMG:



XCMG ist ein multinationaler Hersteller von Schwermaschinen und kann auf eine 73-jährige Geschichte zurückblicken. In der Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit auf Platz neun. Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 173 Länder und Regionen.



Pressekontakt: Carolina Li +86 516 8773 9408 xcmg_media@163.com