Bevor wir uns den angekündigten Unternehmen widmen, lass mich zwei sehr gewagte Hypothesen in Bezug auf dich aufstellen: Ich vermute, dass du ein Investor bist, dem seine Dividenden wichtig sind. Vermutlich achtest du ebenfalls darauf, dass diese auch nachhaltig sind. Ins Schwarze getroffen?



Angesichts der von mir gewählten Schlagzeile fiel mir diese Einschätzung über dich nicht wirklich schwer! Doch bevor ich hier weiter fadenscheinige Wahrsagerei betreibe, lass uns lieber ein Auge auf das werfen, wofür du wirklich hier bist.

1. E.ON ? erwartete Dividendenrendite für 2017: 5,33 %

Und so belegt den ersten Platz in meinem Dividendenranking derzeit E.ON (WKN: ENAG99)! Mit einer erwarteten Dividende von 0,50 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...