Beim Kampf um Mossul warnt der irakische Außenminister die Türkei vor einem Einsatz im türkisch-irakischen Grenzgebiet. Bei der Rückeroberung Mossuls geht die Armee währenddessen vorsichtig vor.

Der Irak warnt die Türkei vor Interventionen im Grenzgebiet. Sein Land werde nicht akzeptieren, dass sich andere Staaten in die inneren Angelegenheiten einmischten, sagte Außenminister Ibrahim al Dschaafari am Montag nach einem Gespräch mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in Berlin. ...

