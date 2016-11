Am Mittwoch, dem 16. November, nahm Logistikdienstanbieter Kloosterboer die Auszeichnung "Lean & Green Star Award" entgegen. Der Preis wurde für das erreichte Ergebnis der CO2-Reduzierung um 35% in 5 Jahren vergeben. Connekt, die offizielle Organisation des "Lean & Green"-Programms, überreicht den Preis an Unternehmen, die eine Verringerung um 20% in...

Den vollständigen Artikel lesen ...