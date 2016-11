KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen der Kanzlerkandidatur Merkels

Im kommenden Wahlkampf wird es also vor allem um die Frage gehen, welche Partei es versteht, den Bürgern, ihre Ängste zu nehmen - Angst vor Terror im eigenen Land und Angst vor sozialem Abstieg. Es wäre unredlich zu behaupten, dass beide Themen nicht auch mit der Flüchtlings- und Integrationspolitik verknüpft sind. Das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Merkel wird in die Offensive gehen müssen, vielmehr als in früheren Wahlkämpfen. Die Kanzlerin muss 2017 um etwas werben, was ihr bislang selbstverständlich zufiel: Vertrauen./zz/DP/fbr

AXC0018 2016-11-22/05:35