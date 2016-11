BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Briten wollen die Unternehmensteuer senken

Die Reaktion Wolfgang Schäubles ließ nicht lange auf sich warten. Kaum war ruchbar geworden, dass die britische Regierung die Steuersätze auf Unternehmensgewinne noch stärker als bisher angekündigt senken will, nannte der Finanzminister solche Pläne indirekt unanständig. Was genau daran unanständig ist, ließ Schäuble offen. Inzwischen streiten sich Gelehrte, ob die Globalisierung vielleicht schon ihren Zenit überschritten hat. Steuer- und Sozialstaat dagegen stehen voll im Saft, gerade in Deutschland. Das Volumen der Sozialleistungen hierzulande erreicht immer neue Rekorde, 2015 waren es gut 888 Milliarden Euro - 120 Milliarden mehr als noch 2010. Davon, dass es bisher schon zu viel Steuerwettbewerb gibt, kann daher offenkundig nicht die Rede sein. Falls nun Theresa May in Großbritannien und demnächst Donald Trump in den USA wirklich die Körperschaftsteuer senken, ist das vor allem eines: willkommener Handlungsdruck./zz/DP/fbr

AXC0019 2016-11-22/05:35