LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung"zu SPD/Kanzlerkandidat

In der Kanzlerfrage ist für die SPD aus einer unmöglichen Mission inzwischen eine echte Machtoption geworden. Aber ist Sigmar Gabriel der richtige Mann für den Angriff auf Angela Merkel? Als Parteichef hat er den ersten Zugriff. Er hat die Partei bei Ceta hinter sich gebracht und er weiß, wie man Wahlkämpfe führt. Dass gleichwohl manche in der Partei an ihm zweifeln, zeigen die wiederholten Versuche, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz an Gabriel vorbei nach vorn zu rücken. Ob Gabriel antritt oder nicht, wird am Ende nicht zuletzt davon abhängen, wie realistisch die Erfolgsaussichten für die Sozialdemokraten wirklich sind./zz/DP/fbr

