Betriebliches Gesundheitsmanagement, ein auf den ersten Blick sperriger Begriff. Doch sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können davon profitieren. Nicht nur vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird die Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz immer wichtiger, um Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter langfristig aufrechtzuerhalten und zu fördern.

Die G, ein 2013 gegründetes Unternehmen mit einem innovativen Konzept zur Behandlung von Bruxismus und Craniomandibulärer Dysfunktion (CMD), hat das Thema aufgegriffen und im Rahmen von Unternehmenskooperationen damit begonnen, den RelaxBogen als wirksamen Baustein eines modernen betrieblichen Gesundheitsmanagements zu etablieren. Denn immer mehr Menschen knirschen und pressen tagsüber mit ihren Zähnen, insbesondere in stressigen Situationen im Job. Die Bundeszahnärztekammer geht davon aus, dass bis zu 10% der Männer und bis zu 15% der Frauen in Deutschland, insbesondere in der Altersgruppe zwischen 35 und 45 Jahren, hiervon betroffen sind. Der RelaxBogen® ist eine externe Kopfapparatur zur Behandlung der Symptome von Bruxismus (Zähneknirschen/Zähnepressen) und Kieferschmerzen. Die flexible Anwendung des dezenten RelaxBogen am Arbeitsplatz kommt Unternehmen und Beschäftigten also gleichermaßen zugute, denn der RelaxBogen kann nicht nur Verspannungen und lästige Kopfschmerzen reduzieren, sondern auch einen Beitrag zur Erhöhung der Konzentration und der individuellen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten liefern.

Die Praxis für Logopädie Baltes aus Fürstenau und die Sozietät Jakob Sozien aus Baunatal gehen mit gutem Beispiel voran: Sie investieren verstärkt in die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben interessierten Beschäftigten einen vergünstigten RelaxBogen im Rahmen der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Freigrenzen bezuschusst, was einen effektiven Beitrag zur Gesundheitsprävention in Verbindung mit einer steuervergünstigen Prämie darstellt.

Gründer und Geschäftsführer Christoph Seidenstücker: "Wir freuen uns, dass die Praxis für Logopädie Baltes und die Sozietät Jakob Sozien sich entschieden haben, in die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu investieren und ihnen den RelaxBogen zur Verfügung gestellt haben. Die positiven Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen, dass der RelaxBogen ein geeignetes Produkt zur Prävention und Behandlung stressbedingter, schmerzhafter Verspannungen der Kiefer- und Kopfmuskulatur ist und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz merklich erhöhen kann. Wir werden in unserem Vorhaben bestärkt, den RelaxBogen als einen wirkungsvollen Ansatz zur Erhöhung und Erhaltung der Mitarbeiter-Gesundheit weiter zu etablieren. Dies ist wichtig, da laut repräsentativer Studien der Anteil der Personen, die tagsüber mit den Zähnen pressen, weitaus höher ist, als der Anteil der nächtlichen Knirscher."

