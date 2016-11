Die Börsen in Europa beendeten den gestrigen Handelstag zwar überwiegend mit leichten Zuwächsen, allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre momentane Seitwärtsbewegung nicht verlassen. Nachdem das Thema Trump vorerst einmal verdaut ist, steht dem italienischen Referendum am 4. Dezember die nächste Bedrohung ins Haus. Auch von makroökonomischer Seite gab es keine Unterstützung durch frische Daten, was zu einem unaufgeregten Handel mit relativ geringen Umsätzen führte. Zusätzlich ist diese Woche geprägt von dem Feiertag in den USA am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag, sowie dem Feiertag am Mittwoch in Tokio. Der DAX konnte den Handel mit einem Plus von 0,2% beenden, der Euro Stoxx 50 konnte 0,4% zulegen. Bei...

