Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Biofrontera -2,06% auf 3,084, davor 7 Tage im Plus (5,96% Zuwachs von 2,97 auf 3,15), Evotec -0,73% auf 6,098, davor 6 Tage im Plus (19,28% Zuwachs von 5,15 auf 6,14), Continental -0,47% auf 169,05, davor 6 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 160,1 auf 169,85), Andritz +0,45% auf 48, davor 6 Tage im Minus (-3,04% Verlust von 49,28 auf 47,78), Pfizer+0,29% auf 31,57, davor 6 Tage im Minus (-6% Verlust von 33,49 auf 31,48), Zumtobel -0,95% auf 16,765, davor 5 Tage im Plus (9,83% Zuwachs von 15,41 auf 16,93), Wacker Chemie -1,44% auf 81,95, davor 5 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 78,54 auf 83,15), McDonalds -0,42% auf 119,5, davor 5 Tage im Plus (5,06% Zuwachs von 114,22 auf 120), AMS 0% auf 29,1, davor 5 Tage im Plus (7,38% Zuwachs von 27,1 auf 29,1), Aareal...

