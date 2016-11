BÖRSENTAG - Im Plus erwartet TAGESVORSCHAU - 22.11.2016 DEUTSCHLAND - Bundesbank rechnet mit anziehender Konjunktur EZB - Euro-Raum erholt sich "moderat, aber stetig" GROSSBRITANNIEN - will Steuern für Unternehmen auf Rekord-Niveau senken INDIEN - rudert bei seiner Währungsreform etwas zurück JAPAN - Schwacher Tsunami in Fukushima nach Erdbeben KANADA - will bis 2030 aus traditioneller Kohleenergie aussteigen USA - Fed-Vize warnt vor Schuldenmacherei USA - Trumps Plan für die ersten 100 Tage - aus für TPP ATX heute DIENSTAG zur Eröffnung STÄRKER erwartet - ATX Indikation 2.507 Punkte +0,79% RBI - Hameseder soll Aufsichtsrat von fusionierter RBI leiten UBM - mit höherem Umsatz und stabilem Gewinn VIG - 1-3...

Den vollständigen Artikel lesen ...