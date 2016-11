Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Arbeitsdanktags geschlossen.

TAGESTHEMA

Das höhere Fixing des Yuan gegen den US-Dollar hat über Nacht den S&P-500-Future erstmals über 2.200 Punkte nach oben getrieben. Das dürfte auch den europäischen Börsen zum Auftakt etwas Anschub geben. Nach zwölf niedrigeren Fixings in Folge hat Chinas Notenbank den Yuan höher festgestellt. Es war zudem der stärkste Anstieg des Yuan seit Oktober. Damit scheine China angesichts der harschen Kritik von Donald Trump am schwachen Yuan und an mutmaßlicher Währungsmanipulation "vorsichtiges Entgegenkommen signalisieren zu wollen", sagt ein Händler.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q,

Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.200,30 +0,34% Nikkei-225 18.162,94 +0,31% Hang-Seng-Index 22.662,05 +1,36% Kospi 1.983,47 +0,89% Shanghai-Composite 3.249,58 +0,98% S&P/ASX 200 5.413,30 +1,16%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die freundliche Stimmung an den asiatischen Märkten setzt sich am Dienstag ungeachtet drohender Belastungen fort. Auch in Tokio, wo der Nikkei zuletzt kräftige Gewinne eingefahren hat, geht es nach einem kurzen Durchhänger zum Handelsstart wegen des schweren Erdbebens weiter aufwärts. Am stärksten geht es in Hongkong mit den Kursen nach oben: Der Hang Seng Index klettert um 1,3 Prozent, gefolgt vom australische Markt mit plus 1,2 Prozent. In Schanghai geht es wie in Südkorea um 0,8 Prozent aufwärts. Die chinesische Zentralbank hat den Referenzkurs des Yuan überraschend aufgewertet, so dass der Dollar nun bei 6,8779 steht nach 6,8985 am Vortag. Damit wolle die Bank die Anleger nach der jüngsten Abwertungswelle beruhigen, heißt es. Der Nikkei-225 gewinnt 0,3 Prozent auf 18.163 Punkte. Zum Handelsstart hatten Befürchtungen über größere Schäden in Folge des Erdbebens die Stimmung gedrückt. Daneben geht der Blick der Anleger weiter zum Ölmarkt. Denn die jüngste Rally findet dort eine Fortsetzung, weiter befördert von der Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen der Opec, die sich am 30. November treffen wird. Bereits am Vortag hatten positive Signale aus Iran den Preis getrieben. Unter den Energiewerten klettern in Australien Oil Search und Woodside Petroleum um je 2,3 Prozent, Santos verteuern sich um 3 Prozent. In Japan legen Japan Petroleum Exploration 3 Prozent zu, in Hongkong CNOOC 3,6 Prozent. Am japanischen Markt war es zunächst abwärts gegangen, nachdem ein Erdbeben der Stärke 6,9 die Ostküste erschüttert hatte und eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden war. Allerdings scheinen die Auswirkungen begrenzt zu sein, daher drehte der Markt wieder ins Plus. Die Aktie des Atomkraftwerksbetreibers Tepco fällt aber um 1,4 Prozent. Japan Airlines geben 0,3 Prozent nach, da die Fluglinie einige Flüge wegen des Erdbebens streichen musste. Im übrigen hält sich der Aufschlag im Nikkei-225 mit 0,3 Prozent in Grenzen. Teilnehmer sagen, die geradezu fieberhaften Käufe der jüngsten Zeit hätten sich abgekühlt, vor allem gebremst vom leicht steigenden Yen. Am Freitag war die Börse in einen sogenannten Bullenmarkt übergegangen, nachdem sie vom Junitief 20 Prozent zugelegt hatte. Auch die protektionistische Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bremst etwas die Kauflaune. Nachdem in jüngster Zeit vor allem die stimulierenden Effekte der Trump-Politik gestützt hatten, rückt am Dienstag auch die Gegnerschaft Trumps zum Freihandel in den Blick. Trump hatte am Montag angekündigt, dass er zu Beginn seiner Präsidentschaft aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TTP aussteigen werde.

US-NACHBÖRSE

Die Palo-Alto-Aktie ist am Montag im nachbörslichen Geschäft nach dem Zahlenausweis des Unternehmens eingebrochen. Zwar hat das Cybersecurity-Unternehmen beim Ergebnis die Erwartungen geschlagen, doch der Umsatz und die Bestellungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen hat damit das dritte Quartal in Folge mit seinem Umsatz enttäuscht. Für die Aktie ging es auf nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit um 12,7 Prozent auf 140,55 Dollar abwärts. Die Aktie des Restaurantbetreibers Jack in the Box verlor 3,3 Prozent auf 98,25 Dollar. Zwar übertraf das Unternehmen beim Gewinn die Prognosen, blieb aber beim flächenbereinigten Umsatzwachstum seiner auf mexikanische Küche spezialisierten Qdoba-Kette unter den Erwartungen. Auch Dycom liefen kräftig nach unten, ebenfalls wegen enttäuschender Umsatzzahlen und zudem wenig inspirierender Ergebnisziele. Die Aktie fiel um 11 Prozent auf 82,66 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.956,69 0,47 88,76 8,79 S&P-500 2.198,18 0,75 16,28 7,55 Nasdaq-Comp. 5.368,86 0,89 47,35 7,22 Nasdaq-100 4.859,00 1,06 50,96 5,79 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 863 Mio 949 Mio Gewinner 2.255 1.428 Verlierer 754 1.592 Unverändert 105 99

Rekordjagd - Die Indizes markierten sämtlich neue Allzeithochs. Rückenwind kam von einer Rally bei den Ölpreisen und einer leicht abgeflauten Dollarstärke. Übergeordnet sorgte weiter die Hoffnung auf ein Staatsausgabenprogramm unter dem neu gewählten Präsidenten Donald Trump für Kauflaune. Zuletzt hatten die drei großen Indizes Mitte August taggleich Rekordhochs auf Schlusskursbasis markiert. Davor war dies zuletzt 1999 der Fall gewesen. Einige Akteure führten die Kursgewinne auch auf die zuletzt für Zuversicht sorgenden US-Konjunkturdaten zurück, zumal eine Zinserhöhung im Dezember mittlerweile ohnehin eingepreist sei. Andere Marktteilnehmer warnten dagegen, zu viel in die mutmaßlichen wirtschaftlichen Pläne Donald Trumps hineinzulesen. Wirklich Greifbares gebe es nämlich noch nicht. Vor allem im Energiekomplex ging es aufwärts mit massiver Unterstützung der Ölpreise. Der Index der Energieaktien stieg um 2,2 Prozent und war damit klarer Spitzenreiter. Facebook legten um 4,1 Prozent zu. Das soziale Netzwerk hatte angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 6 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Im Technologiesektor machten Übernahmen die Kurse: Der Hersteller von Halbleiterprodukten Macom will Applied Micro Circuits kaufen. Applied Micro gewannen 11,7 Prozent, Macom fielen um 4,1 Prozent. Symantec hat der 2,3 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Lifelock zugestimmt. Lifelock sprangen um 14,7 Prozent nach oben, Symantec gewannen 3,2 Prozent.

TREASURYS

Die Renditen kamen nach ihrer Trump-Rally leicht zurück. Bei den höheren Renditen hätten einige Akteure wieder zugegriffen, hieß es. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,32 Prozent. Von Juli bis Mitte November war sie von 1,36 auf 2,35 Prozent geradezu explodiert. Zuletzt befeuert von Spekulationen auf eine anziehende Inflation, sollte Donald Trump wie im Wahlkampf angekündigt, ein Staatsausgabenprogramm auflegen zur Verbesserung der Infrastruktur.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:44 % YTD EUR/USD 1,0610 -0,2% 1,0631 1,0637 -2,3% EUR/JPY 117,92 +0,1% 117,78 117,76 -7,5% EUR/GBP 0,8499 -0,1% 0,8506 0,8638 +15,4% GBP/USD 1,2484 -0,1% 1,2497 1,2316 -15,4% USD/JPY 111,13 +0,3% 110,78 110,71 -5,3% USD/KRW 1178,63 -0,2% 1180,78 1180,88 +0,2% USD/CNY 6,8909 -0,0% 6,8928 6,8966 +6,1% USD/CNH 6,9151 +0,2% 6,9039 6,9108 +5,3% USD/HKD 7,7558 -0,0% 7,7561 7,7561 +0,1% AUD/USD 0,7374 +0,1% 0,7368 0,7356 +1,2%

Nach einem zehntägigen Anstieg des Dollar ließ der Aufwärtsschub etwas nach. Viele Marktakteure sehen den Dollar aber dennoch weiter auf dem Vormarsch angesichts der steigend erwarteten US-Zinsen. Der Euro erholte sich leicht auf zuletzt 1,0627 Dollar im US-Handel. Zum Yen baute der Dollar sein jüngstes Hoch allerdings sogar noch aus und kostete im späten US-Handel 111,04 Yen, rund 10 mehr als unmittelbar vor dem Wahlsieg Donald Trumps.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,74 48,24 +1,0% 0,50 +10,3% Brent/ICE 49,38 48,9 +1,0% 0,48 +8,6%

und markierten Dreiwochenhochs. Neueste Treiber waren Russland und Iran. Laut Russlands Präsident Wladimir Putin ist sein Land bereit, die Ölförderung einzufrieren. Die Diskussionen über eine entsprechende Vereinbarung innerhalb der Opec sind zwar noch im Gange, allerdings hatte sich Irans Ölminister Bijan Zangeneh zuversichtlich geäußert, dass sich die Opec auf eine Förderdrosselung einigen wird beim Treffen am 30. November. Sollte sich das Ölkartell verständigen, so Zangeneh weiter, sei ein erneuter Anstieg der Ölpreise auf 55 bis 60 US-Dollar je Barrel möglich. Für den Preis der US-Sorte WTI ging es um 3,9 Prozent auf zuletzt 47,33 Dollar nach oben, Brent stieg sogar um 4,8 Prozent.

