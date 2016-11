Die Schweizer Großbank UBS hat Shell B mit "Buy" und einem Kursziel von 2250 Pence in die Bewertung aufgenommen. Seine Bewertung der primär in London gelisteten B-Aktien des Ölkonzerns sei identisch mit der des ökonomischen Äquivalents der A-Aktien, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Studie vom Dienstag. Shell dürfte in seinem Fördergeschäft moderat wachsen, seine Verschuldung reduzieren, seine Dividende künftig wieder komplett bar auszahlen und ergänzend noch Aktienrückkäufe tätigen können./tav/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2016-11-22/08:53

ISIN: GB00B03MM408