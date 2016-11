Die Privatbank Berenberg hat Peugeot (PSA) mit "Sell" und einem Kursziel von 11,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Er habe einen negativen Blick auf die europäischen und US-amerikanischen Autobauer, schrieb Analyst Alexander Haissl, der nun für die Autobranche zuständig ist, in einer Studie am Dienstag. Reine zyklische Sorgen seien nur die Spitze des Eisbergs. Das Niedrigzinsumfeld habe den Zyklus über die Maßen verlängert. In den kommenden Jahren dürften eine zunehmende Fremdverschuldung und geringere Investitionsausgaben belasten. Bei PSA sei es zudem unwahrscheinlich, dass der Konzern aus eigener Kraft etwas gegen den zyklischen Gegenwind ausrichten könne./ck/zb

