AUCTION DATE: NOV 22, 2016 START DATE: NOV 23, 2016 MATURITY DATE: NOV 30, 2016 NOMINAL AMOUNT: 357.5 BLN FIXED RATE: -0.50 %
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 22 2016, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 357.5 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET/CEST)
ON NOV 22, 2016.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
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