Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) nach der Vorlage von Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2016 bestätigt. Das Kursziel für die Titel des heimischen Versicherungskonzerns liegt ebenfalls unverändert bei 25,00 Euro.

"Am ersten Blick scheinen die Ergebnisse ungefähr im Rahmen der Erwartungen zu liegen und sich nach dem holprigen Vorjahr zu stabilisieren", heißt es in der Einschätzung von Analyst Daniel Bischof. Im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in Österreich habe das Unternehmen aber noch viel Arbeit vor sich, verweist der Analyst auf die im Vergleich zu den Mitbewerbern schlechtere Combined Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Prämieneinnahmen).

Insgesamt sei es für die VIG aber aufgrund der "massiv reduzierten Markterwartungen" leichter, diese zu erfüllen oder zu übertreffen. Das Unternehmen werde außerdem von der verbesserten wirtschaftlichen Situation in den meisten Ländern Mittel- und Osteuropas profitieren, so der Analyst weiter. Zwar würden die niedrigen Zinsen weiter belasten, aber "Disziplin auf der Kostenseite" und stärkere Größenvorteile in vielen der kleineren Regionen sollten dies ausgleichen.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Baader Bank 2,35 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2016. Im Folgejahr 2017 wird er dann leicht darüber bei 2,37 Euro erwartet. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro (2016) bzw. 0,85 Euro (2017).

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierte die VIG-Aktie im Mittagshandel um 2,26 Prozent höher bei 19,92 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/ger

AFA0031 2016-11-22/11:38

ISIN: AT0000908504