Frankfurt - Unterstützende und belastende Faktoren hielten sich an den Schwellenländer-Rentenmärkten im Oktober die Waage, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Während der anhaltende Mittelzufluss und die in Summe stabilen Rohstoffpreise eher positiv gewirkt hätten, habe eine Flut von Neuemissionen für eine leicht schwächere Entwicklung gesorgt. Daneben habe vor allem die globale Zinsentwicklung die Märkte in den aufstrebenden Volkswirtschaften bewegt. Mit besser als erwarteten US-Konjunkturdaten und der Debatte um eine mögliche Rückführung der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank ("Tapering") seien die Kurse für Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks merklich zurückgegangen. Diese Entwicklung habe sich fast identisch auch bei Schwellenländer-Rentenanlagen gezeigt. Auf Indexebene (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) hätten sie einen Wertverlust von 1,2 Prozent markiert. Die Risikoaufschläge hätten sich entsprechend kaum bewegt. Sie seien nur marginal um vier auf 340 Basispunkte gestiegen.

