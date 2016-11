Köln (ots) - Als beste Hauptdarstellerin wurde Christiane Paul für ihre Darstellung in dem WDR/ARD-Fernsehfilm "Unterm Radar" mit dem International Emmy Award ausgezeichnet und setzte sie sich damit gegen starke internationale Konkurrenz durch. "Wir freuen uns für und mit Christiane Paul für diese großartige Auszeichnung. Sie hat die um die Unschuld ihrer Tochter kämpfende Richterin mit Bravour verkörpert", so WDR-Fernsehfilmchef Gebhard Henke.



Der Thriller erzählt die Geschichte einer Mutter (Christiane Paul), die nicht glauben kann, dass ihre Tochter in einen terroristischen Anschlag verwickelt ist. Der Film stellt die Frage, wie weit ein Rechtsstaat gehen darf, um seine Bürger zu schützen.



Regie führte Elmar Fischer nach dem Buch von Heniette Bruegger. Eine Produktion der Enigma Film (Fritjof Hohagen und Nicole Swidler) für den WDR (Redaktion Götz Schmedes) und ARD Degeto. Die Erstausstrahlung war am 14. Oktober 2015 im Ersten.



Die Verleihung eines der wichtigsten Fernsehpreise weltweit fand in der Nacht zum Dienstag in New York statt.



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 220 7122, barbara.feiereis@wdr.de