FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Airbus Defence and Space hat mit dem Bau eines Technologie-Zentrums am Bodensee begonnen. Das Gebäude solle ein "Gravitationszentrum" für die Satellitenproduktion in Europa werden, sagte Standortleiter Eckard Settelmeyer am Dienstag beim Spatenstich in Friedrichshafen. Die Airbus-Raumfahrtsparte erhofft sich dadurch künftig neue Aufträge.

Auf insgesamt 4200 Quadratmetern und vier Stockwerken sollen nach Angaben des Konzerns unter anderem Satelliten für die Erdbeobachtung entwickelt und gefertigt werden. Im Sommer 2018 soll das auf 43 Millionen Euro veranschlagte "Integrated Technology Centre" (ITC) in Betrieb gehen.

Airbus Defence and Space ist das zweitgrößte Raumfahrtunternehmen der Welt. In Deutschland gibt es neben Friedrichshafen am Bodensee auch Standorte unter anderem in Bremen, bei München und in Ulm. Mit mehr als 38 000 Mitarbeitern erzielte die Sparte 2015 einen Jahresumsatz von über 13 Milliarden Euro./kst/DP/stw

ISIN NL0000235190

