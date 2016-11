Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sky PLC mit "Outperform" und einem Kursziel von 980 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Bezahlsenders habe in diesem Jahr bislang deutlich schwächer abgeschnitten als der britische Leitindex FTSE 100, doch ungeachtet einiger berechtigter Sorgen sei diese Entwicklung übertrieben ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer Studie vom Dienstag./ajx/tav

AFA0033 2016-11-22/11:46

ISIN: GB0001411924