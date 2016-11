Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Vonovia von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Grund für das neue Ziel seien die jüngst gestiegenen Zinsen, schrieb Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Dienstag. Der Wohnimmobilienkonzern profitiere aber vom Mangel an erschwinglichem Wohnraum in Deutschlands Ballungszentren, weshalb er seine Kaufempfehlung bekräftige./ajx/tih

