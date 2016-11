Die Warenhaus-Kette Kaufland plant in ihren Geschäften umfassende Modernisierungen. Derzeit betreibt das Unternehmen 656 Märkte in Deutschland mit gut 150.000 Angestellten. Diese sollen bald effizienter arbeiten.

Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz will die Filialen der Warenhaus-Kette auf Effizienz trimmen. "Wir müssen intelligenter arbeiten", sagte der 52-Jährige der "Heilbronner Stimme" am Dienstag. "Es wird aber auch so sein, dass wir mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...