Zürich - Wenn die Experten der UBS etwas über das kommende Jahr sagen sollen, schauen sie erst einmal zurück auf das auslaufende 2016. Denn ähnlich wie 2016 dürfte auch im kommenden Jahr die Politik mit den Wahlen in einigen europäischen Ländern und dem Amtsantritt von Donald Trump grossen Einfluss auf das Marktgeschehen haben. In diesem von Unsicherheit geprägten Umfeld dürften Dividenden-Titel weiterhin gefragt sein.

Anleger sollten sich auf eine stärkere Polarisierung innerhalb Europas einstellen, erklärt Mads Pedersen, Head of Global Asset Allocation bei der UBS, am Dienstag vor Journalisten. So stünden in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland wichtige Wahlen an. Zudem stehe in Italien noch kurz vor dem Jahreswechsel, Anfang Dezember, das Referendum auf der Agenda; und Trump wird im Januar sein Amt als US-Präsident offiziell übernehmen.

Brexit und Trump haben gezeigt: Panik zahlt sich nicht aus

"Spätestens seit dem Brexit und letztlich auch der Wahl Trumps zum US-Präsidenten haben wir gelernt, dass sich Panik nicht ausgezahlt hat", betont Pedersen. Entsprechend lautete auch ein Rat an Investoren, auch in Zukunft einen kühlen Kopf zu bewahren. Ausserdem hätten diese beiden Ereignisse auch gezeigt, dass man eine Möglichkeit nicht als gesetzt ansehen sollte. So hätten sowohl vor dem Brexit als auch vor der Wahl Trumps viele Prognosen in ...

