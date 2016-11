NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Fernsehsenders RTL von 81,00 auf 78,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analysten reduzierten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und im kommenden Jahr./ajx/zb

ISIN LU0061462528

