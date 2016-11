Zürich (ots) - Die Schweizer Gaswirtschaft hat die

Biogas-Einspeisung ins Erdgasnetz innerhalb der vergangenen fünf

Jahre auf 262 GWh vervierfacht - dies ohne Förderung der öffentlichen

Hand im Gegensatz zum Biogas, das verstromt wird. Nach wie vor wird

Biogas, das zum Heizen genutzt wird, jedoch nicht als erneuerbare

Energie im Sinne der kantonalen Vorschriften anerkannt. Politik und

Verwaltung sind gefordert, die Weichen richtig zu stellen, damit das

Potenzial von Biogas als nachhaltiger und klimaneutraler

Energieträger voll genutzt werden kann.



In der Schweiz steigt die Nachfrage nach Biogas stark an. In

Kombination mit Erdgas wird es nicht nur als Treibstoff, sondern

zunehmend auch zum Heizen eingesetzt. Immer mehr lokale Gasversorger

mischen dem Erdgas einen festen Biogas-Anteil bei. Biogas ist eine

erneuerbare und CO2-freie Energie aus natürlichen Abfallstoffen. Da

das Angebot im Inland begrenzt ist, wird es auch aus den

Nachbarländern importiert. Die Gaswirtschaft geht davon aus, dass der

Anteil des verkauften Biogases in den kommenden Jahren noch

wesentlich steigen wird. Was oft vergessen geht: Durch die

Einspeisung von Biogas ins Netz erreicht man einen höheren

Gesamtwirkungsgrad als bei der Biogas-Verstromung.



Biogas hat als erneuerbare Energie ein grosses Potenzial;

kombiniert mit Erdgas und anderen erneuerbaren Gasen könnte es einen

wichtigen Beitrag leisten, die Energie- und Klimaziele des Bundes

umzusetzen. Bereits 2010 hat die Gaswirtschaft einen Förderfonds ins

Leben gerufen, in den die lokalen Versorger jährlich rund 3 Millionen

Franken einzahlen. Damit werden Investitionen in neue

Produktionsanlagen sowie die Einspeisung unterstützt. Inzwischen sind

zwischen Genfer- und Bodensee 25 Anlagen in Betrieb.



Bürokratische Hindernisse bei der Anerkennung



Schwer nachvollziehbar sind die rechtlichen und bürokratischen

Hindernisse bei der Anerkennung von Biogas. Solche bestehen auf zwei

Ebenen: bei den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich

(MuKEn 2014) und beim Import von Biogas.



Seitens der Kantone wird Biogas zum Heizen in Wohngebäuden heute

nicht als erneuerbare Energie anerkannt. Die Gasbranche hat im

Hinblick auf die Revision der MuKEn 2014 ein Modell entwickelt, das

von kompetenten juristischen Stellen als gangbar beurteilt wird und

Einwände betreffend Kontrollaufwand entkräftet. Bei der Umsetzung der

MuKEn 2014 in den kantonalen Gesetzgebungen bleibt den Kantonen und

ihren Parlamenten die Chance, die notwendigen Verbesserungen

vorzunehmen.



Das im Inland begrenzte Angebot und die Verfügbarkeit von

ökologisch hochwertigem Biogas in den Nachbarländern machen den

Import von Biogas zu einer sinnvollen Option. Mit Verweis auf strikte

zollrechtliche Bestimmungen und daraus abgeleitete Anrechnungsfragen

betreffend CO2-Emissionen verweigern die zuständigen Bundesbehörden

solchen Importen allerdings nach wie vor die Anerkennung.



Politik und Verwaltung sind gefordert, sinnvolle Lösungen zu

finden, damit Biogas für alle Nutzungen als erneuerbare Energie

anerkannt wird. Nur so kann das Potenzial dieses nachhaltigen und

klimaschonenden Energieträgers voll genutzt werden, der einen

bedeutenden Beitrag leisten kann beim Umbau des Schweizer

Energiesystems.



Originaltext: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

