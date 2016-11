Basel (ots) - Manor brachte letztes Jahr als erstes Warenhaus den

«Black Friday» in die Schweiz. Angesichts des grossen Erfolgs findet

dieser verrückte Tag am 25. November 2016 erneut statt. Die Manor

Kartenkunden erhalten auch diesmal wieder 30 % Rabatt auf fast das

gesamte Non-Food-Sortiment*. Der Rabatt gilt sowohl in den

Warenhäusern als auch im Onlineshop manor.ch. Zudem haben zahlreiche

Manor Warenhäuser an diesem Tag verlängerte Öffnungszeiten.



Der «Black Friday» wird seit vielen Jahrzehnten jeweils am Freitag

nach Thanksgiving durchgeführt und gilt als der grösste

Shopping-Event des Jahres in den USA. Der Tag wird geprägt von

attraktiven Rabatten, verlängerten Ladenöffnungszeiten und einem

aussergewöhnlichen Kundenansturm - sowohl in den Geschäften als auch

bei den Onlineshops. Der US-Detailhandel erzielt am «Black Friday»

die höchsten Umsätze des Jahres. Der «Black Friday» hat in den

vergangenen Jahren auch in Grossbritannien und in Deutschland an

Bedeutung gewonnen.



30 % Rabatt mit der Manor Karte



Manor hat als erstes Warenhaus den «Black Friday» in die Schweiz

gebracht. Angesichts des phänomenalen letztjährigen Erfolgs - 50 %

mehr Besucherfrequenz und dreifacher Umsatz gegenüber einem

vergleichbaren Freitag - führt Manor am Freitag, 25. November 2016,

diesen verrückten Rabatt-Tag erneut durch und zwar sowohl im

Onlineshop manor.ch als auch in den 64 Warenhäusern. Die Manor

Kartenkunden erhalten 30 % Rabatt auf den Grossteil des Sortiments*.

Der Rabatt gilt auch für bereits reduzierte Artikel. Zudem

profitieren die Manor Kartenkunden am «Black Friday» von 10 % Rabatt

in den Manor Food Märkten und den Restaurants.



Um in den Genuss der verschiedenen Rabatte zu kommen, müssen die

Kunden lediglich den «Black Friday»-Coupon an der Kasse vorlegen und

mit der Manor Karte bezahlen. Den «Black Friday»-Coupon erhalten die

Manor Kartenkunden ab dem 22. November an den Kassen, am Kundendienst

oder auf www.manorkarte.ch.



«Black Friday» online: 24 Stunden geöffnet



Wer am «Black Friday» einkaufen möchte, kann dies auch via

manor.ch tun. Im Onlineshop profitieren die Kunden von den gleichen

Vorteilen und Rabatten wie in den Warenhäusern. Die Rabatte gelten am

25. November von 00.00 Uhr bis 24 Uhr. Wie immer gilt auch an diesem

Tag: kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 100 Franken. Bei

Abholung im Warenhaus ist der Versand unabhängig vom Einkaufsbetrag

gratis.



Längere Öffnungszeiten am «Black Friday»



Diverse Standorte haben am «Black Friday» länger als üblich

geöffnet. Eine Liste mit den «Black Friday»-Öffnungszeiten aller

Manor Warenhäuser, Restaurants und Manor Food Märkte finden Sie auf

unserer Bildatenbank.



Link zur Bilddatenbank: http://ots.ch/btVlJ



* 10% auf Manor Food Märkte, Manor Gastronomie, Multimedia,

Elektro, Swiss-made-Uhren, Outdoor Electronics, Sport-Messgeräte,

GoPro und Elektro-Rollsport. Ausgeschlossen: Dienstleistungen (z. B.

Geschenkkarten/-gutscheine, Ticketservice, Telefonkarten, Service,

Reparaturen), Tabak, Spirituosen, Kiosk, gebührenpflichtige Artikel,

Zusatzgeschäfte, Damen-Lingerie Calvin Klein und Damen-Lingerie Tommy

Hilfiger. Auf die Produkte der Marken Minelli, San Marina, Cosmoparis

und Pataugas werden die 30% Rabatt nur auf ausgewählte, im Warenhaus

gekennzeichnete Artikel gewährt. Der Aktionsrabatt berechnet sich auf

den Nettobetrag. Nur gültig bei Vorweisen des Promotionscoupons

(erhältlich auf manorkarte.ch oder am Manor Kundendienst) und bei

Bezahlung mit der myOne Karte. Nicht mit anderen Bons, Promotionen

oder Rabatten kumulierbar. Nicht gültig bei athleticum, JUMBO DO IT -

DECO - GARDEN, Qualipet und anderen Partnerfirmen (Agip, AVIA,

Hotels, PostFinance, Raiffeisen, Reka Rail, SBB, Shell usw.).

Mitarbeitende sind von der Promotion ausgeschlossen. Einkäufe mit

Aktionsrabatt sind vom Manor Bonus-Programm ausgeschlossen.



