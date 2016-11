Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach angekündigten Stellenstreichungen und neuen Investitionen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Wolfsburger hätten sich deutliches Produktivitätswachstum vorgenommen, was darauf schließen lasse, dass hinter den Kulissen nach jeder erdenklichen Effizienzsteigerungsmöglichkeit gesucht werde, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Dienstag. Die Erwartungen an VW seien derzeit so gering, dass es schwer falle, in den angekündigten Maßnahmen Negatives zu finden./ajx/ck

