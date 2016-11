Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will keine weiteren Ermittlungen gegen die bei der Wahl unterlegene demokratische Kandidatin Hillary Clinton voranreiben. Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus dem direkten Umfeld Trumps berichtete der Sender MSNBC am Dienstag, dies gelte sowohl für Clintons Nutzung eines privaten Servers für ihre E-Mails in ihrer Zeit als Aussenministerin als auch für hinterfragte Praktiken der Clinton-Stiftung.

Kellyanne Conway aus Trumps Team bestätigte diese Haltung Trumps. Obwol er noch nicht im Amt sei, wolle er damit ...

