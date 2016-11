Mannheim - Südzucker platziert Anleihe erfolgreich - AnleihenewsDie Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) hat am 22. November 2016 über ihre 100-prozentige niederländische Tochtergesellschaft Südzucker International Finance B.V. eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro erfolgreich bei europäischen Investoren platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

