Stuttgart (ots) - Die besten gesunden Lebensmittel der Food-Szene wurden am 18. November 2016 mit eathealthy Awards ausgezeichnet. Die Preisverleihung in 22 Kategorien fand während der Messe "veggie & frei von" in Stuttgart statt. Die Fachjury unter Vorsitz der eathealthy-Herausgeberin Dagmar von Cramm hatte zuvor 77 fürs Finale nominierte Produkte bewertet und über die Sieger der jeweiligen Kategorien abgestimmt. Bereits zum zweiten Mal prämierte die 13-köpfige Jury damit die besten gesunden Food-Produkte im Wettbewerb.



Zur Wahl standen Produkte unter anderem in den Kategorien Cerealien, Snacks, Süßes, Brot & Brötchen, Brotbelag & Aufstriche, Säfte & Smoothies und Heißgetränke. Der Special Award für glutenfreie Produkte ging an das glutenfreie dunkle Schnittbrot "Meisterbäckers Vital" von Schär, Tilda Steamed Basmati wurde mit dem Special Award innovative Food- und Beverage-Idee ausgezeichnet, die Solpuro Guacamole in der Geschmacksrichtung "Classic" wurde mit dem Special Award Superfood gekürt und die chillmahl Foodstation gewann den Special Award Start-up. Alle Gewinner der eathealthy Awards 2016: http://awards.eathealthy.de.



Mit den eathealthy Awards zeichnet das Magazin eathealthy, der Ernährungs-Ratgeber aus dem DoldeMedien Verlag Stuttgart, gesunde Lebensmittelprodukte aus. Die Jury vereint Praktiker aus Ernährungs- und Gesundheitsfachverbänden, Food-Autoren, Köche, Delikatessenexperten, Bio-Food-Tester sowie Fachredaktionen für Lebensmittelhandel.



