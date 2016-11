Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel setzt dem Neubau von Windrädern an Land im Norden Deutschlands Grenzen. Wie aus dem Entwurf einer Verordnung hervorgeht, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, wird der Zubau in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Niedersachsen nördlich der Linie Emsland-Lüneburg deutlich gedrosselt.

Grund für die Einschränkung sind die fehlenden Leitungen, um den Windstrom aus dem Norden zur Industrie im Süden der Republik transportieren zu können. "Die Begrenzung der Ausschreibungsmengen im Netzausbaugebiet ist vorübergehend und dient dazu, Netzengpässe nicht zusätzlich zu erhöhen", heißt es im Verordnungsentwurf. Über das Papier berichtet auch das Handelsblatt.

Mit der Verordnung, die im Parlament keiner Bestätigung bedarf, wird die bereits mit der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossene Beschneidung der Windkraft an Land konkretisiert. In den betroffenen, windreichen Regionen darf der Zubau pro Jahr zusammen nur noch 900 Megawatt betragen. Genau in dieser Größenordnung waren im vergangenen Jahr allein in Schleswig-Holstein Windräder an Land hinzugekommen. Die Verordnung soll im März in Kraft treten und bis Ende 2020 gelten.

Kritik kam von den Grünen. "Während Umweltministerin Hendricks sich in Marrakesch auf der Klimakonferenz feiern lässt, bremsen ihre Kabinettskollegen und der SPD-Parteivorsitzende Gabriel den Ausbau der Windenergie", schimpfte Fraktionsvize Oliver Krischer. Die große Koalition stelle damit das Klimaschutzziel in Frage, zu dem sich Deutschland verpflichtet habe. Krischer forderte deshalb Gabriel auf, Kohle- und Atomstrom aus dem Netz zu nehmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2016 10:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.