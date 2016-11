Bayer Leverkusen und ZSKA Moskau haben sich am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 1:1 unentschieden getrennt. Leverkusen geriet früh unter Druck.

Moskau kam zu mehreren Chancen, doch in der 18. Minute brachte Kevin Volland die Gäste zunächst in Führung. Die Moskauer blieben weiter hartnäckig, während die Leverkusener über weite Strecken nur wenig investierten. In der 76. Minute verwandelte Bibras Natcho dann einen Foulelfmeter für die Gastgeber.