FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP will massiv in Künstliche Intelligenz investieren. SAP werde "der führende Anbieter" bei intelligenten Anwendungen für geschäftliche Software, sagte Vorstandschef Bill McDermott dem Handelsblatt. "Wir treiben maschinelles Lernen mit allem voran, was wir haben", erklärte der Amerikaner.

Die Investitionen bezifferte McDermott nicht genau, es handle sich um "Millionen über Millionen". Derzeit beschäftigteten sich rund 100 Entwickler mit der Technologie, es sollen in Zukunft aber deutlich mehr werden. Übernahmen seien nicht nötig, betonte der Manager laut dem Blatt.

Konzerne wie Google, Microsoft und IBM investieren Milliardensummen in Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Im Markt für Firmensoftware, in dem SAP Marktführer ist, kommt diese Technologie bislang jedoch noch nicht auf breiter Basis zum Einsatz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2016 13:30 ET (18:30 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.