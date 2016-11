Die US-Investmentbank Goldman Sachs gehört zu den Gründern von R3. Das Gemeinschaftsunternehmen entwickelt Konzepte zur Nutzung der Blockchain-Technologie. Doch jetzt zieht sich Goldman aus dem Projekt zurück.

Im Jahr 2014 gründete Goldman Sachs zusammen mit acht anderen Banken das Unternehmen R3 in New York. Die Idee war, gemeinsam Konzepte zur Nutzung der Blockchain, der Technik hinter der virtuellen Währung der Bitcoins, zu nutzen. Jetzt hat Goldman überraschend die Mitgliedschaft in diesem Konsortium verlassen, wie Finanzkreise bestätigten, nachdem zuerst das "Wall Street Journal" darüber berichtet hatte.

Offenbar war Goldman die Zusammenarbeit zu kompliziert geworden. Hinzu kam, dass R3 zur Expansion frisches Geld von den Banken haben will. Weil der Kreis inzwischen auf 70 internationale Geldhäuser angewachsen war, hätte Goldman zwar Geld zahlen müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...