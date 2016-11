Die Deutsche Börse schafft ein neues Segment für kleine aufstrebende Unternehmen.

Die Deutsche Börse schafft 14 Jahre nach dem Ende des "Neuen Marktes" ein neues Segment für Wachstumsfirmen und kleinere Unternehmen, berichtet Reuters. Der Teilbereich soll zum 1. März an den Start gehen und den Entry Standard ablösen, wie Deutschlands größter Börsenbetreiber am Montag ankündigte. Vorstandschef Carsten Kengeter erläuterte die Pläne vor dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt: "Wachstumsfinanzierung gehört zu den Kernaufgaben einer Börse", erklärte er. "Wir wollen hiermit einen zuverlässigen Marktplatz schaffen." Das neue Segment solle Unternehmen und Investoren zusammenbringen, und zwar auf einem Niveau, das international längst Standard sei. Die Anforderungen an die Firmen seien sehr hoch. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der sich für eine solche Initiative starkgemacht hatte, sprach von einer wichtigen Entscheidung: "Ich bin zuversichtlich, dass das neue Segment entscheidend dazu beitragen kann, dass wir wieder ...

