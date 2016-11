Aldis weltweite Expansion nimmt Fahrt auf. Im ersten Halbjahr 2017 will der Discounter einen Onlineshop in China starten, wie das online Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche berichtet. Auch auf dem Stammmarkt ist Aldi nach einer Zeit der Stagnation wieder auf Wachstumskurs, so der Bericht. Copyright © Aldi Süd Lesen Sie mehr auf: WiWo.de

