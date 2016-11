Großbritannien ringt mit den Folgen des Brexit. Erst am Montag hatte Premierministerin May Steuersenkungen angekündigt, mit denen sie Unternehmen im Land halten will. Nun bedenkt sie auch Geringverdiener.

Die britische Regierung will die Brexit-Folgen für Geringverdiener durch eine Anhebung des Mindestlohns abmildern. Finanzminister Philip Hammond wird nach Angaben seines Büros am Mittwoch bei der ersten detaillierten Darlegung der Wirtschaftspläne der neuen Regierung um Premierministerin Theresa May eine Aufstockung des Mindestlohns um 30 Pence auf 7,50 Pfund (8,75 Euro) pro Stunde bekanntgeben.

