BERLIN (dpa-AFX) - Google will seine Kooperation mit deutschen Start-ups ausbauen und dazu sein Engagement in Berlin deutlich erweitern. Details will der Internetkonzern an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) im Umspannwerk Kreuzberg mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) bekannt geben. Google kooperiert bereits mit dem Start-up-Campus Factory Berlin.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass das Unternehmen innerhalb Berlins umzieht. Es verlegt seine Hauptstadt-Niederlassung von Unter den Linden an die Spree. Mit mehr als 75 Mitarbeitern bezieht Google Räume auf dem Gelände der früheren Universitätsfrauenklinik an der Tucholskystraße. Der Zeitplan dafür werde derzeit erarbeitet, sagte ein Sprecher.

Google beschäftigt bundesweit 1100 Menschen - 500 in der Zentrale in Hamburg, weitere 500 am Entwicklungsstandort in München und 20 in Frankfurt./bf/DP/stk

