Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia nach dem gestarteten öffentlichen Übernahmeangebot für die Conwert-Aktien von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang der Vonovia-Aktie in Erwartung steigender Zinsen habe sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Conwert-Aktionäre das Barangebot annehmen, deutlich erhöht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Am insgesamt positiven Marktumfeld für deutsche Wohnimmobilienaktien ändere sich vorerst wenig./ajx/la

ISIN: DE000A1ML7J1