VENLO (dpa-AFX) - Hohe Kosten für die Kundengewinnung belasten den Börsenneuling Shop-Apotheke. In den ersten neun Monaten stand bei dem Arzneimittel-Versandhändler unter dem Strich ein Minus von 9,03 Millionen Euro, vor einem Jahr waren es 6,64 Millionen Euro Verlust, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Venlo mitteilte. Der Umsatz stieg unterdessen um mehr als ein Drittel auf 124,7 Millionen Euro, dazu trug sowohl das deutsche als auch das internationale Geschäft bei. Shop Apotheke versendet freiverkäufliche Medikamente sowie Kosmetik- und Pflegeprodukte über das Internet. Der DocMorris-Konkurrent ist seit Mitte Oktober an der Frankfurter Börse notiert. Der Emissionserlös von brutto 100 Millionen Euro soll in das weitere Wachstum fließen./nmu/mne/she

ISIN NL0012044747

