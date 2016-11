FX-Quickcheck: EUR/USD In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober überraschend um 2,0% auf annualisiert 5,60 Mio. nach oben gegangen, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Dienstag mitteilte. Experten hatten für den Oktober ein Niveau unterhalb des Vormonatswerts bei 5,47 Mio. erwartet. Im September waren die Verkäufe bestehender Häuser um revidiert 3,6% gestiegen. Die nächsten markanten Unterstützungen für EUR/USD finden sich am Tief vom 3. Dezember 2015 bei 1,0522 sowie am Tief vom 13. März 2015 bei 1,0459. Das Währungspaar trifft an den Hochs vom 9. November 2016 bei 1,1300 und 18. August 2016 bei 1,1366 auf die nächsten wichtigen Widerstände. ...

