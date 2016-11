Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 76 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall begründete das neue Kursziel in einer Studie vom Mittwoch mit den zuletzt gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten und damit höheren Kosten für Vinci bei der Finanzierung der Schulden. Anlegern biete sich nach dem jüngsten Kursabsturz infolge einer absichtlich lancierten Falschmeldung aber nun eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktien des französischen Bau- und Dienstleistungskonzerns./tav/zb

