Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Michelin von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 114 Euro angehoben. Bei den europäischen Autozulieferern dürfte sich das organische Wachstum in den kommenden Jahren merklich verlangsamen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem sollte die Profitabilitätszunahme der vergangenen Jahre zum Erliegen kommen. Dies gelte jedoch keineswegs für den französischen Reifenhersteller, der in puncto Marge und Geldumschlag auch längerfristig mit erheblichen Verbesserungen rechnen könne./edh/zb

