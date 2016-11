Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen und Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Ziele des Chipkonzerns für das Geschäftsjahr 2016/17 lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Francois Meunier in einer ersten Reaktion vom Mittwoch. Das abgelaufene Quartal sei "ok" gewesen und habe die Erwartungen erreicht. Allerdings hätten andere Unternehmen die Schätzungen in diesem Zeitraum übertroffen./mis/tav

