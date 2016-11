Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta015/23.11.2016/10:00) - DESIGNA Access Corporation mit Sitz in Westmont

(Großraum Chicago), Illinois, USA, eine indirekte Tochtergesellschaft der

am Dritten Markt der Wiener Börse notierten Management Trust Holding

Aktiengesellschaft (ISIN AT0000728050) wurde von der amerikanischen Port

Authority of New York & New Jersey mit der Lieferung und laufenden Wartung von

Parkraumbewirtschaftungssystemen für die Flughäfen John F. Kennedy International

Airport (JFK), Newark Liberty International Airport (EWR), LaGuardia Airport

(LGA) und Stewart International Airport (SWF) beauftragt. Der Auftrag läuft über

6 Jahre, ist mit einem Gesamtauftragswert von 71 Mio USD eines der aktuell

weltweit größten Parkraumbewirtschaftungsprojekte und bestätigt die

Stellung der DESIGNA-Gruppe als eine der internationalen Marktführer in der

Branche.



Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige

Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und

Zutrittssysteme, Werkzeugmaschinenbau, Finanzbeteiligungen, Consulting, Software

& System Engineering, beschäftigt rd. 5.500 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in

Wien.



(Ende)



Aussender: Management Trust Holding AG

Adresse: Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Erich Söllinger

Tel.: +43 1 5356103 66

E-Mail: soellinger@mtb-gruppe.at

Website: www.mth-gruppe.at



ISIN(s): AT0000728050 (Aktie)

Börsen: MTF - Mid Market in Wien



