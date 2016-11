Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Bloxham verwies in einer Studie vom Mittwoch auf die Pläne der britischen Regierung zur finanziellen Unterstützung für Investitionen in Glasfaser-Infrastruktur. Diese könnten in den kommenden Jahren auch Einfluss auf die Größe und den Fokus der Investitionsvorhaben des britischen Telekommunikationskonzerns haben./ajx/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2016-11-23/10:57

ISIN: GB0030913577