Lieber Leser,

wann waren Sie eigentlich das letzte Mal an einem großen Flughafen? Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass Airports schon lange nicht mehr ausschließlich Ausgangspunkt oder Ziel von Reisen sind. Heute wird auf Flughäfen geshoppt, gezockt oder gebummelt. Dubai, Istanbul oder auch Island ziehen als internationale Drehkreuze viele Kurzzeit-Touristen an. Wer nur ein paar Stunden Aufenthalt hat, lässt sein Geld am Flughafen. Für Flughafenbetreiber wie Fraport ist das ein immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...