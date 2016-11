DAX - Trendlose Seitwärtsrange hält an

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® kam nach der positiven Eröffnung gestern nicht mehr weiter und hat mittlerweile das Eröffnungsgap vom Dienstag zum Großteil bereits schon wieder geschlossen. Am heutigen Vormittag handelt das Paar bislang in einer vergleichsweise engen Handelsspanne ohne größere Trendimpulse.



Weder Bullen noch Bären können sich aktuell entscheidend in Szene setzen. Es scheint, als wolle man sich vor den am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings nicht mehr unbedingt aus dem Fenster lehnen. Oberhalb von 10.690 Punkten (Stundenschlusskursbasis) haben die Bullen tendenziell noch die leicht besseren Karten. Die Aussichten werden allerdings von Minute zu Minute schlechter. Unterhalb von 10.690 Punkten müsste das bullische Szenario mit einem direkten Anstieg über 10.800 Punkte erst einmal wieder beiseite gelegt werden. In dem Falle rückt die 10.600 zügig wieder in den Fokus. Wer auf diese ganzen Scharmützel im kurzfristigen Zeitfenster keine Lust hat dem bleibt innerhalb der Spanne 10.600 bis 10.800 Punkte weiterhin nur die Seitenlinie.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.10. bis 23.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2011 - 01.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

